Union Berlino, i tifosi contribuiscono con 30 milioni di euro per il nuovo stadio.

Con un comunicato l’Union Berlino ha comunicato di aver terminato l’iter che lo porterà a sottoscrivere un aumento di capitale per la ristrutturazione del proprio stadio. Per far ciò da sottolineare è senza dubbio anche il contributo dei tifosi. A spiegare il tutto è stato il club mediante, appunto, la seguente nota:

“La fase di sottoscrizione delle nuove azioni della “An der Alten Försterei” Stadionbetriebs AG si è conclusa con successo e segna un’ulteriore pietra miliare nello sviluppo dello stadio An der Alten Försterei. Dopo la registrazione dell’aumento di capitale, la Stadion AG, con i suoi oltre 10.000 azionisti, avrà a disposizione un capitale sociale di oltre 30 milioni di euro“.

Il presidente del club, Dirk Zingler, ha affermato: “Abbiamo compiuto un passo molto importante verso il nostro obiettivo di garantire lo stadio An der Alten Försterei alle generazioni future. Grazie a un bilancio e a una struttura patrimoniale ora molto solidi, la Stadion AG è ben preparata per il futuro“.