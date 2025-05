Un murale per Totò Schillaci nel cuore del Cep

A 35 anni da Italia ’90, il volto di Totò Schillaci torna a splendere nel quartiere Cep di Palermo. Lo street artist Igor Scalisi Palminteri sta realizzando un murale dedicato al bomber delle “Notti Magiche” su una palazzina di via Calandrucci, proprio dove Schillaci è cresciuto.

L’opera, intitolata “Totò”, sarà inaugurata mercoledì 4 giugno con un light show firmato Giulia Galioto e la partecipazione del presidente dell’Ars Galvagno e del presidente del Palermo Fc Dario Mirri. Il progetto è sostenuto da Fondazione Federico II, Palermo Fc, Iacp, Regione Siciliana e Vedi Palermo.

Accanto al murale, si punta a riqualificare un vecchio campo da calcio, oggi abbandonato, per realizzare uno dei sogni dell’ex attaccante: uno spazio per far giocare i bambini del quartiere