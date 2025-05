Bari, spunta il nome di Aquilani per la panchina: contatti in corso

Aquilani nel mirino del Bari: possibile ritorno in Serie B

Dopo la parentesi deludente alla guida del Pisa nella stagione 2023-24, Alberto Aquilani potrebbe presto tornare protagonista in Serie B. L’ex tecnico della Fiorentina Primavera, noto per il suo gioco propositivo, è tra i nomi presi in considerazione per la panchina del Bari.

Come riportato da Il Quotidiano di Puglia, sebbene il profilo di Vivarini resti tra i più discussi, Aquilani sta guadagnando consensi all’interno dell’area tecnica composta da Magalini e Di Cesare. Sarà decisivo l’incontro tra i due dirigenti e il presidente Luigi De Laurentiis per definire il futuro della panchina biancorossa.