Escl. Contra: «Inzaghi è il principe della Serie B. Finale Champions? Spero nel Psg»

“Inzaghi è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio ed è una grande persona. Sono felice del suo percorso dopo il ritiro, anche se ancora non ha dimostrato il suo reale valore in Serie A. Di contro, i suoi risultati nel campionato cadetto sono importanti e fanno di lui il principe di quella categoria. La scelta di affidare a Inzaghi la panchina del Palermo rappresenterebbe a mio avviso un grande investimento da parte del City Group”.

Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Cosmin Contra, ex compagno di squadra al Milan di Filippo Inzaghi, tecnico vicino a succedere ad Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo.

Nelle giovanili del Palermo ha militato l’attaccante dello Steaua Bucarest Daniel Birligea. Ha conquistato la Nazionale rumena, può rappresentare un rimpianto per i rosanero?

«Birligea negli ultimi anni ha fatto bene in Romania e sta mostrando la sua crescita. Per un giovane non è mai facile misurarsi con il calcio italiano, adesso visto il suo grado di maturazione può rappresentare un rimpianto per i club italiani. Ha fatto bene nelle coppe europee, si è distinto in Nazionale e posso dunque affermare che sarebbe pronto anche per un ritorno in Italia».

Il suo vecchio Milan riparte da Max Allegri. La ritiene una scelta corretta?

«Mi auguro che lo sia, considerata la scarsa fortuna avuta negli ultimi anni nella scelta dell’allenatore. Speriamo che Allegri possa far meglio dei suoi predecessori».

Come vede la probabile conferma di Chivu al Parma?

«Sono molto contento per Chivu e la sua scelta a stagione in corso da parte del Parma è stata un’intuizione vincente. Adesso credo che il Parma debba ripartire da lui e sarà interessante vedere cosa potrà fare in più Cristian partendo da inizio stagione».

Stasera ci sarà la finale di Champions League. Chi parte favorita?

«In una finale di Champions è difficile stabilire chi possa partire favorito. Forse, relativamente al fatto di aver disputato un impegno così importante nella sua storia recente, l’Inter potrebbe avere qualcosina in più. Da amante del calcio spero di poter assistere a una bella partita. Di contro, da ex giocatore del Milan in minima parte spero possa spuntarla il PSG».