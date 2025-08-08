UFFICIALE – Sebastiano Desplanches è un nuovo giocatore del Pescara

Sebastiano Desplanches è un nuovo giocatore del Pescara. Il club abruzzese ha comunicato l’arrivo del portiere in prestito dal Palermo, con cui il classe 2003 ha disputato l’ultima stagione in Serie B.

Cresciuto nel vivaio del Milan, Desplanches si è fatto conoscere tra i professionisti con il Vicenza, dimostrando sin da subito sicurezza e personalità. Trasferitosi a Palermo nel 2023, ha proseguito la sua crescita distinguendosi anche in ambito internazionale. È stato protagonista assoluto al Mondiale Under 20 del 2023 in Argentina, dove è stato premiato come miglior portiere del torneo, e nell’estate 2025 ha preso parte agli Europei Under 21.

Il Pescara punta su di lui per rinforzare la propria porta nella nuova stagione. «A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino», ha scritto il club biancazzurro nella nota ufficiale.