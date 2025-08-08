UFFICIALE – Bardi è del Palermo

Il Palermo FC ha ufficializzato l’acquisto di Francesco Bardi. L’estremo difensore, reduce dall’esperienza con la Reggiana e attualmente svincolato, ha firmato un contratto pluriennale con il club di Viale del Fante.

A darne comunicazione è la stessa società rosanero attraverso una nota ufficiale, in cui si legge:

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi. Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Bardi, classe 1992, porta in dote una lunga esperienza tra Serie A e Serie B, ed è pronto a giocarsi le sue carte nel nuovo corso targato Filippo Inzagh