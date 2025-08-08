Lucioni è ufficialmente direttore sportivo: superato l’esame FIGC

L’ex difensore del Palermo pronto a iniziare una nuova carriera nel calcio

Fabio Lucioni, ex difensore centrale tra le altre di Palermo e Frosinone, è ufficialmente un direttore sportivo. Il settore tecnico della FIGC ha pubblicato l’elenco degli abilitati all’iscrizione, e tra i nomi c’è anche quello del classe ’87, che solo qualche settimana fa aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Resta ora da capire dove inizierà ufficialmente la carriera da direttore sportivo: il primo capitolo della seconda vita calcistica di Fabio Lucioni è pronto a cominciare.

