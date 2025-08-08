Il “Flaco” Pastore torna a casa: visita alla squadra al centro sportivo

Javier Pastore ha fatto visita questa mattina alla squadra rosanero nel centro sportivo di Torretta, alla vigilia della prestigiosa amichevole contro il Manchester City. L’indimenticato ex fantasista, arrivato ieri in città, ha salutato staff e calciatori, ricevendo grande affetto da tutto l’ambiente.

Il Palermo FC ha condiviso sui propri canali ufficiali un video dell’incontro, accogliendo con entusiasmo il ritorno del “Flaco”, protagonista di una delle epoche più amate della storia recente rosanero.