Ufficiale: L’ex Palermo Gioacchino Barranco è un nuovo giocatore della Primavera del Torino

Cambio di maglia per Gioacchino Barranco, giovane difensore classe 2007, che lascia il Palermo a parametro zero per iniziare una nuova avventura con la Primavera del Torino. Concluso il suo contratto con il club rosanero, il talentuoso centrale si unirà al gruppo allenato da Federico Fioratti, da oggi di nuovo al lavoro in vista della stagione 2025/26.

Il Torino si assicura così un profilo promettente per il futuro, puntando su un calciatore cresciuto nel settore giovanile del Palermo e pronto a mettersi in gioco in un nuovo contesto tecnico e tattico. Per Barranco si apre un capitolo importante nel suo percorso di crescita, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio significativo tra le fila granata.