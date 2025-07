Palermo, occhi su Mattia Bani: nel mirino il centrale del Genoa

Il Palermo guarda in casa Genoa per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero ha messo nel mirino Mattia Bani, esperto difensore centrale attualmente in forza al club ligure. Il classe 1993 rappresenta uno dei profili più graditi alla dirigenza per puntellare il reparto arretrato.

Secondo quanto riferito da Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Bani viene considerato un giocatore di grande affidabilità, reduce da un campionato positivo in Serie A con la maglia del Genoa, dove ha contribuito alla salvezza della formazione guidata da Patrick Vieira. Le sue qualità tecniche e il bagaglio d’esperienza accumulato tra Serie A e B lo rendono un potenziale leader per la retroguardia di Pippo Inzaghi.

Sempre secondo Gianluca Di Marzio, il Palermo sta valutando diversi profili per completare la rosa e puntare a una stagione di vertice in Serie B. In questo contesto, l’eventuale arrivo di Bani – cresciuto nel vivaio del Bologna e con esperienze significative al Chievo, Parma e Genoa – rappresenterebbe un colpo di spessore, in linea con le ambizioni di promozione del club di viale del Fante.