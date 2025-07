Corriere dello Sport: “Palermo, amichevole di lusso con il City e nuovi nomi sul mercato”

Il Palermo scalda i motori in vista della stagione 2025/26 e lo fa tra suggestioni internazionali e mosse di mercato concrete. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è ormai imminente l’annuncio del primo volto nuovo: Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, sarà il primo rinforzo dell’era Inzaghi.

Intanto, il club ha ufficializzato una prestigiosa amichevole contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 al “Renzo Barbera”. Un appuntamento storico, in concomitanza con il compleanno di Pippo Inzaghi, che metterà in palio l’Anglo-Palermitan Trophy, omaggio alle radici inglesi del club rosanero.

«Questa partita ha anche un significato culturale, visto che vede affrontarsi per la prima volta nella storia questi due club storici», ha dichiarato Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Group, ai microfoni del sito ufficiale rosanero. Come specifica Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i biglietti saranno presto disponibili con una prima fase riservata agli abbonati.

Prove generali in grande stile

La sfida con la corazzata di Guardiola rappresenterà un test di altissimo livello per valutare la nuova identità tattica del Palermo, dopo il ritiro in Valle d’Aosta. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi potrà già contare su alcuni elementi cardine: sulla fascia sinistra ci sarà la coppia Augello-Lund, mentre a destra Pierozzi potrebbe essere affiancato da Salvatore Elia, sempre più vicino al ritorno. In alternativa, resta forte l’interesse per Emmanuel Gyasi, esterno esperto dell’Empoli, mentre piace anche Simone Zanon della Carrarese. Sul taccuino anche il nome di Pol Lirola, laterale spagnolo attualmente al Marsiglia.

Al centro del progetto tattico, Inzaghi avrà a disposizione il nuovo trequartista che dovrà supportare Brunori: in pole c’è sempre Antonio Palumbo, anche se l’intesa definitiva con il Modena è legata al via libera di Saric al trasferimento in gialloblù. In parallelo, resta vivo l’interesse per Antonio Vergara, classe 2002, di proprietà del Napoli.

Palermo e il legame con la città

Il club ha inoltre annunciato la propria partecipazione alla 401ª edizione del Festino di Santa Rosalia, Patrona della città. Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i ragazzi e le ragazze del settore giovanile rosanero parteciperanno attivamente alle celebrazioni, spingendo il tradizionale Carro della Santuzza indossando il nuovo kit rosa 2025/26, personalizzato per l’occasione con il nome e l’effigie della Santa.

Il Palermo, dunque, si prepara a una stagione che punta a unire ambizione sportiva, identità cittadina e grande visibilità internazionale.