Corriere dello Sport: “L’Avellino insiste per Insigne. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino riparte dalle sue colonne. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il direttore sportivo Mario Aiello ha rinnovato con il club biancoverde fino al 2028, così come il tecnico Raffaele Biancolino (47 anni), confermato alla guida della prima squadra fino al 30 giugno dello stesso anno.

Sul fronte mercato, il club irpino ha definito l’intesa con il Sassuolo per l’arrivo di due giovani promettenti: il trequartista Luca D’Andrea (21), già nel giro della prima squadra neroverde con debutto in Serie A nel 2022, e Justin Kumi (21), reduce dall’esperienza in Serie B con la Reggiana. Inoltre, resta confermato l’interesse per Roberto Insigne (31), in uscita dal Palermo, come sottolineato ancora da Pescatore sul Corriere dello Sport.

Juve Stabia, Vavassori in arrivo. Candellone ha detto sì

Colpo importante per la Juve Stabia, che ha ottenuto il rinnovo dell’attaccante Leonardo Candellone (27). L’ex attaccante del Südtirol ha deciso di restare a Castellammare, preferendo le Vespe alla corte di Empoli e Vicenza. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in arrivo anche il giovane Dominic Vavassori (19), bomber italo-brasiliano di proprietà dell’Atalanta, reduce da 14 reti in Serie C.

Definiti anche due rinforzi dalla Roma: il difensore Filippo Reale (19) e l’esterno Mattia Mannini (19), entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei giallorossi.

Carrarese, Empoli e Spezia puntano sui giovani

Come anticipato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Carrarese ha ufficializzato l’arrivo di Eliman Cham (20), esterno difensivo svincolato dopo due stagioni da protagonista con la Reggina.

L’Empoli, invece, guarda ancora al Nord Europa: vicinissimo Kevin Pasalic (18), difensore centrale in arrivo dal Norrköping. Piace anche Nosa Edward Obaretin (21), rientrato al Napoli dopo il prestito al Bari. Sempre in Toscana, probabile la conferma del centravanti Pietro Pellegri (24).

Lo Spezia, infine, stringe per l’attaccante Vanja Vlahovic (21), goleador della Atlanta U23.

Falletti al Mantova, Adorante al Venezia

Movimenti anche in Serie B: il Mantova ha chiuso per il prestito dal Genoa del difensore Tommaso Pittino (20) e attende solo l’ufficialità per il colpo Cesar Falletti (32), trequartista in uscita dalla Cremonese ed ex Palermo.

Il Venezia, invece, ha puntato il croato Bartol Franjic (25): prestito dal Wolfsburg già definito, oggi in programma le visite mediche per Andrea Adorante (25), ex Juve Stabia, pronto a firmare un contratto fino al 2028.

Infine, la Reggiana ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Massimo Bertagnoli (26), svincolato dal Brescia, mentre Muhamed Varela Djamanca (27), rientrato alla Torres, si trasferisce all’Arezzo via Reggiana.