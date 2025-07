Corriere dello Sport: “Camarda è del Lecce. Pressing Genoa su Carboni Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Lecce ha ufficializzato ieri l’arrivo di Francesco Camarda (17). Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il giovane attaccante del Milan si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito, diritto di riscatto fissato a 3 milioni e controriscatto in favore dei rossoneri a 4 milioni.

Intanto proseguono i contatti con il Parma per Valentin Mihaila (25): l’esterno rumeno ha dato il suo assenso al trasferimento, ma resta da definire l’intesa tra i club. Sempre secondo il Corriere dello Sport, non ci sarà alcun coinvolgimento del portiere Wladimiro Falcone (30) nell’operazione, nonostante le tante richieste ricevute anche dall’estero.

Jovic riflette, Kühn a un passo dal Como

Sul fronte attaccanti, Luka Jovic (27), svincolato dopo l’esperienza al Milan, sta valutando una proposta da 5 milioni a stagione proveniente dal Cruz Azul. Il serbo è in fase di riflessione con la sua famiglia per una decisione definitiva.

Nel frattempo, come sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Como ha praticamente chiuso per Nicolas Kühn (25): l’esterno tedesco è in Italia per le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2029. Al Celtic andranno 19 milioni di euro.

I lombardi, in attesa dell’affondo per Morata, pensano anche alla difesa: tra i nomi valutati c’è Jacobo Ramon (20) del Real Madrid, in un affare alla «Nico Paz», visti gli ottimi rapporti con i Blancos.

Tra Cremonese e Atalanta si muove il mercato

La Cremonese è pronta a soddisfare le richieste di Davide Nicola (52). In lista a centrocampo c’è Diego Demme (33), ex Napoli, ora all’Hertha Berlino, che gradirebbe un ritorno in Italia dopo un sondaggio dell’Avellino. Il club grigiorosso valuta anche Adrien Tameze (31).

In casa Atalanta, tiene banco la situazione Retegui (26): l’attaccante è nel mirino dell’Al Qadsiah e la Dea sonda i profili di Raspadori, Rodrigo Muniz (24) del Fulham e Evan Ferguson (20). Inoltre, è stato scelto Salvatore Bocchetti per guidare la squadra Under 23.

Carboni resta nel mirino del Genoa. Udinese attiva e Verratti cambia club

Il Genoa non molla la presa su Valentin Carboni (20) dell’Inter, come confermato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport. Intanto l’Udinese ha completato le visite mediche per due giovani francesi: il centrocampista Abdoulaye Camara (16) e l’esterno Othmane Maamma (19), entrambi ex Montpellier. Camara resterà in Friuli, Maamma sarà girato al Watford.

Infine, Marco Verratti cambia squadra in Qatar: l’ex PSG ha firmato per l’Al-Duhail.