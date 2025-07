Giornale di Sicilia: “Palermo, il City è il regalo per Inzaghi e i tifosi”

Una notte da ricordare, ancor prima del fischio d’inizio. Il 9 agosto il “Renzo Barbera” ospiterà una delle partite più affascinanti della storia recente del Palermo: l’amichevole contro il Manchester City, valida per l’«Anglo-Palermitan Trophy», celebrerà le origini inglesi del club rosanero e inaugurerà idealmente i festeggiamenti per il 125° anniversario della sua fondazione, previsto per il prossimo 1° novembre.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non si tratterà di una semplice amichevole. Sarà una festa della memoria, dell’identità e dell’ambizione: una celebrazione delle radici britanniche del club siciliano, fondato nel 1900 proprio da inglesi, come il viceconsole Edward De Garston, primo presidente, e George Blake, primo allenatore e capitano.

Per la prima volta nella sua storia, il Manchester City — una delle squadre più vincenti e spettacolari d’Europa — giocherà un’amichevole in Italia, e lo farà proprio in casa del Palermo, oggi unito al club di Guardiola sotto il cappello comune del City Football Group. L’appuntamento, spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, sarà anche l’occasione per i tifosi di tornare allo stadio, accogliere la squadra di Pippo Inzaghi — all’esordio casalingo nel giorno del suo compleanno — e vedere all’opera alcuni tra i migliori calciatori del panorama europeo: da Haaland a Foden, da Rodri a Bernardo Silva.

Una lunga storia di amichevoli internazionali

Non sarà la prima sfida internazionale giocata al “Barbera”, come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia. I precedenti illustri includono gare contro Atletico Mineiro (1987), Ajax (1988), Real Madrid (1991), oltre a test più recenti contro il Marsiglia (2016) e il Lommel nel 2023. Ma questa volta il livello è altissimo, così come il carico simbolico.

A sottolineare il valore della sfida è stato anche Riccardo Bigon, Global Football Technical Director del City Football Group: «Questa partita è un’occasione preziosa per entrambe le squadre. Un test utile per la preparazione estiva, ma anche un tributo culturale alle origini inglesi del Palermo».

Biglietti in prelazione e attesa crescente

La vendita dei biglietti inizierà a breve, con una fase di prelazione riservata agli abbonati. Nel frattempo, la città si prepara a vivere un evento che non sarà soltanto sportivo, ma anche identitario e storico. Una serata sospesa tra passato e futuro, tra tradizione e ambizione, tra la Sicilia e Manchester.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Massimiliano Radicini, racconta così una pagina speciale della storia rosanero. Il 9 agosto al “Barbera” andrà in scena qualcosa di più di una semplice partita: sarà un ponte simbolico tra le radici del club e il suo futuro internazionale.