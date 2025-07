Giornale di Sicilia: “Partita ufficialmente la campagna abbonamenti del Palermo, è subito boom”

È partita ufficialmente la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025-2026 e, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i numeri delle prime 24 ore sono già incoraggianti. In tanti hanno risposto presente, rinnovando la propria tessera stagionale con entusiasmo e fiducia.

L’obiettivo del club rosanero, come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, è superare il dato dello scorso anno, quando furono sottoscritti 13.680 abbonamenti. Un traguardo ambizioso ma alla portata, anche grazie all’entusiasmo generato dalla guida tecnica di Pippo Inzaghi e dalla programmazione del nuovo corso targato City Football Group.

La fase di prelazione, riservata agli abbonati della passata stagione, resterà attiva fino a domenica 20 luglio. I prezzi partono da 198 euro per le curve, 275 euro per la gradinata e 550 euro per la tribuna. A partire da martedì 22 luglio, come precisa ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prenderà il via la vendita libera, che interesserà i posti non rinnovati.

Con il ritorno del grande calcio al “Barbera” e l’amichevole di lusso contro il Manchester City fissata per il 9 agosto, il Palermo spera di ritrovare un pubblico caldo e numeroso. Un altro passo verso un’annata che, nei desideri della tifoseria, dovrà essere quella del riscatto e del salto di qualità.