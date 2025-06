UFFICIALE: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo

Il Palermo FC ha comunicato ufficialmente di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi.

Il tecnico si legherà al club rosanero a partire dal 1° luglio con un contratto pluriennale.

A darne notizia è stato lo stesso Palermo attraverso i propri canali ufficiali. Il benvenuto a Inzaghi è arrivato anche da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Inizia così una nuova avventura in panchina per “Superpippo”, pronto a guidare il Palermo nel prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo dichiarato di riportare i rosanero in Serie A.