«Il momento giusto»: Filippo Inzaghi si presenta al Palermo con un video emozionale

Pubblicato pochi minuti fa sui canali ufficiali del club rosanero il video che annuncia l’arrivo di Inzaghi sulla panchina del Palermo.

«Il momento giusto esiste».

Si apre così il video diffuso oggi dal Palermo FC sui propri canali ufficiali, con cui il club ha annunciato l’arrivo di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Un video denso di emozione e significato, in cui lo stesso Inzaghi racconta in prima persona la propria visione del tempo, delle scelte e del suo percorso da calciatore e uomo. Parole misurate, intime, accompagnate da immagini evocative:

«Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco. Aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto. Ho sofferto molto. Ho esultato molto. In una parola, ho vissuto. Ma ogni cosa che ho fatto, l’ho fatta al momento giusto. E anche questa.»

Una dichiarazione forte, che sancisce non solo l’inizio di una nuova tappa professionale, ma anche l’incontro tra il profilo di un tecnico ambizioso e una piazza calorosa e affamata di riscatto.

L’accordo con il club rosanero – come già comunicato – entrerà in vigore a partire dal 1° luglio, con un contratto pluriennale.

Il benvenuto ufficiale è arrivato anche da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Con questo video, Inzaghi non solo si presenta, ma traccia fin da subito la linea del suo nuovo percorso: scattare ancora una volta al momento giusto, questa volta non verso la porta, ma verso un nuovo obiettivo chiamato Palermo.