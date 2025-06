Criscitiello: «Pagliacciata playout, alla Salernitana hanno fatto una porcata clamorosa»

Durissimo attacco di Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia contro le modalità con cui è stato organizzato il playout tra Sampdoria e Salernitana, la cui gara d’andata è terminata 2-0 per i blucerchiati. Il giornalista ha denunciato senza mezzi termini l’ingiustizia subita dal club campano.

«Per me questo match non andava giocato. L’ho detto e lo ripeto: la Salernitana ha subito una porcata calcistica clamorosa. Sono l’ultimo che lo doveva dire e lo può dire anche, perché calcisticamente non sono dalla parte opposta… di più! Però abbiamo un’onestà intellettuale tale da poter sottolineare che questa cosa per la Salernitana è oscena».

Criscitiello ha messo in dubbio la regolarità dell’intera situazione: «La Salernitana doveva giocare un playout vero, doveva giocarlo contro un’altra squadra. Al massimo si doveva fare in un’altra maniera. Ma non può stare una squadra ferma tre settimane, poi cambi l’avversario… e che avversario! Perché la Sampdoria retrocede perché hanno fatto un campionato da schiaffi, ma ha uno squadrone. Nell’arco dei 180 minuti può battere chiunque, proprio perché ha gente come Coda, giusto per fare un nome».

Poi l’affondo sul senso dell’intera formula: «Hanno fatto alla Salernitana una roba che forse negli ultimi vent’anni è toccata a poche squadre. Ribadisco: sono l’ultimo che può difendere la Salernitana, ma qui bisogna farlo per ovvie ragioni. Le retrocesse sul campo erano tre, devi mandare giù la quarta. Non fai il playout, e ci va il Brescia. Visto che dobbiamo cambiare le regole, facciamolo con buon senso».

Infine, Criscitiello ha sottolineato la differenza tra tifo e informazione: «Un discorso è fare i giornalisti, un discorso è fare i tifosi. Faccio il tifoso a casa mia e sono antisalernitano e lo sarò per sempre. Ma il giornalista deve dire delle cose oggettive. Se questa era la situazione e il Brescia crolla clamorosamente, trovano l’illecito e lo scandalo, chi è retrocesso sul campo va giù, il Brescia viene punito e va giù. Non contesto il Brescia, ma il playout non si fa. Salernitana e Frosinone salve. Questa era la regola, anche se andiamo ‘contro la regola’, per buon senso. Ma qui il buon senso dove è stato? Da nessuna parte. Hanno fatto una pagliacciata domenica e ce ne sarà un’altra a Salerno».