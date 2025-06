Mondiale per Club, ex Palermo Belotti espulso: entrata killer costa cara al Benfica

Un’entrata killer e un’espulsione pesante. Andrea Belotti finisce al centro delle polemiche nel 2-2 tra Benfica e Boca Juniors, match valido per il primo turno del Gruppo C del Mondiale per Club, andato in scena all’Hard Rock Stadium di Miami. Una gara spettacolare, con quattro reti, tre cartellini rossi e una lunga serie di colpi di scena. Ma a lasciare il segno, in negativo, è proprio l’ex attaccante del Palermo, protagonista di un episodio che ha cambiato volto alla partita.

Entrato nella ripresa per dare peso all’attacco portoghese, il “Gallo” si è reso protagonista di un intervento durissimo: al 70’, nel tentativo di agganciare un pallone in profondità, colpisce in piena nuca il difensore Costa con una scivolata scomposta e pericolosissima. L’arbitro inizialmente estrae il giallo, ma dopo la revisione al VAR cambia decisione e mostra il cartellino rosso diretto all’ex centravanti del Palermo, scatenando la reazione infuriata della panchina lusitana.