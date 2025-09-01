Ufficiale, Emil Bohinen è un nuovo giocatore del Venezia

Il Venezia FC ha annunciato l’arrivo di Emil Bohinen dal Genoa. Come comunicato dal club lagunare, il centrocampista norvegese classe 1999 si trasferisce in arancioneroverde a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nello Stabæk, con cui ha collezionato 73 presenze condite da 9 gol e 10 assist, Bohinen ha poi giocato al CSKA Mosca, totalizzando 14 presenze con 2 reti. Nel gennaio 2021 è approdato in Italia, alla Salernitana, esordendo in Serie A e raccogliendo 49 presenze. Successivamente ha vestito le maglie di Genoa e Frosinone, con cui nell’ultima stagione ha disputato 12 partite realizzando 3 gol e 1 assist.

Anche a livello internazionale vanta una lunga esperienza con le selezioni giovanili della Norvegia, fino all’Under 21, con cui ha disputato 10 gare e segnato 1 gol.

Nelle sue prime parole da giocatore arancioneroverde, Bohinen ha dichiarato ai canali ufficiali del Venezia FC: «Ho scelto di venire a Venezia perché è una società con un progetto molto interessante, appena ho ricevuto l’offerta ho subito accettato. Sarà una stagione in cui cercheremo di raggiungere gli obiettivi fissati e io sono qui per questo, mettendomi a disposizione del mister e della squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi al Penzo».

Come sottolinea il comunicato del Venezia FC, l’arrivo di Bohinen rappresenta un innesto di qualità ed esperienza per la mediana a disposizione di Paolo Vanoli.