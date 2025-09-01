Palermo Futsal, pari spettacolo al Tocha Stadium: 3-3 con l’Atletico Monreale

Riparte con emozioni forti la stagione del Palermo Futsal Club, che al Tocha Stadium ha fatto il suo esordio in Coppa Italia di Serie C1. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, i rosanero di Natale Gentile hanno impattato 3-3 contro l’Atletico Monreale di mister Sciortino, al termine di una sfida ricca di gol e colpi di scena.

Primo tempo

La gara si è aperta con un Palermo vivace, ma il primo pericolo lo hanno creato gli ospiti con Hamici, fermato da Sammartino. Dall’altra parte ci ha provato due volte Cignani, ma Rinicella si è fatto trovare pronto. L’ingresso di Nicchia ha acceso la manovra e proprio da un suo assist è nato l’1-0: Corsino, all’esordio assoluto in maglia rosanero, ha firmato la sua prima rete. Il raddoppio è sfiorato ancora da Nicchia, ma poco dopo Baucina ha rimesso tutto in equilibrio con un gran destro. Si è andati così al riposo sull’1-1.

Secondo tempo

La ripresa si è aperta con il sorpasso dell’Atletico Monreale: Castelluzzo, su assist di Sgarlata, ha infilato la difesa rosanero per l’1-2. Il Palermo ha reagito subito e con Lucchese ha trovato il 2-2, grazie a un mancino velenoso che ha baciato il palo prima di entrare. I rosanero hanno sfiorato il sorpasso, ma ancora Castelluzzo ha colpito, firmando la doppietta personale su assist del giovane La Spisa (2-3).

Il Palermo non ha mollato e, dopo un’occasione clamorosa per Bongiovanni, ha trovato il pari a trenta secondi dalla sirena: pressing alto di Di Chiara e assist per capitan La Fiura, che ha riportato entusiasmo al Tocha Stadium con il 3-3 finale. Nel recupero lo stesso La Fiura e Lucchese hanno sfiorato la vittoria, ma il risultato non è più cambiato.

Prossimi impegni

Per i rosanero di Gentile un esordio positivo e incoraggiante, con la prospettiva di ritrovare nella sfida di ritorno lo squalificato Alì Sujon. Prossimo appuntamento sabato 6 settembre al Palasampognaro di Ficarazzi (ore 17:00), con in palio il passaggio del turno.