Palermo Futsal, pari spettacolo al Tocha Stadium: 3-3 con l’Atletico Monreale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Foto Mirko Valenti

Riparte con emozioni forti la stagione del Palermo Futsal Club, che al Tocha Stadium ha fatto il suo esordio in Coppa Italia di Serie C1. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, i rosanero di Natale Gentile hanno impattato 3-3 contro l’Atletico Monreale di mister Sciortino, al termine di una sfida ricca di gol e colpi di scena.

Primo tempo

La gara si è aperta con un Palermo vivace, ma il primo pericolo lo hanno creato gli ospiti con Hamici, fermato da Sammartino. Dall’altra parte ci ha provato due volte Cignani, ma Rinicella si è fatto trovare pronto. L’ingresso di Nicchia ha acceso la manovra e proprio da un suo assist è nato l’1-0: Corsino, all’esordio assoluto in maglia rosanero, ha firmato la sua prima rete. Il raddoppio è sfiorato ancora da Nicchia, ma poco dopo Baucina ha rimesso tutto in equilibrio con un gran destro. Si è andati così al riposo sull’1-1.

Secondo tempo

La ripresa si è aperta con il sorpasso dell’Atletico Monreale: Castelluzzo, su assist di Sgarlata, ha infilato la difesa rosanero per l’1-2. Il Palermo ha reagito subito e con Lucchese ha trovato il 2-2, grazie a un mancino velenoso che ha baciato il palo prima di entrare. I rosanero hanno sfiorato il sorpasso, ma ancora Castelluzzo ha colpito, firmando la doppietta personale su assist del giovane La Spisa (2-3).

Il Palermo non ha mollato e, dopo un’occasione clamorosa per Bongiovanni, ha trovato il pari a trenta secondi dalla sirena: pressing alto di Di Chiara e assist per capitan La Fiura, che ha riportato entusiasmo al Tocha Stadium con il 3-3 finale. Nel recupero lo stesso La Fiura e Lucchese hanno sfiorato la vittoria, ma il risultato non è più cambiato.

Prossimi impegni

Per i rosanero di Gentile un esordio positivo e incoraggiante, con la prospettiva di ritrovare nella sfida di ritorno lo squalificato Alì Sujon. Prossimo appuntamento sabato 6 settembre al Palasampognaro di Ficarazzi (ore 17:00), con in palio il passaggio del turno.

