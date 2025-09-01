Di Francesco saluta Palermo: «Grazie per ogni momento, mi avete fatto sentire a casa»

Federico Di Francesco ha affidato a Instagram il suo saluto al Palermo e ai tifosi rosanero, dopo il trasferimento al Catanzaro. Un messaggio emozionato e ricco di gratitudine verso la città e la squadra.

«Due anni vissuti fino in fondo. Tra gioie e difficoltà, ogni volta al Barbera è stato da brividi sulla pelle. Una città e la sua gente che hanno fatto subito sentire a casa me e la mia famiglia», ha scritto Di Francesco nel suo post su Instagram.

L’attaccante ha poi voluto ringraziare lo spogliatoio e lo staff: «Ai miei compagni e a chi lavora ogni giorno dentro il Palermo va il mio grazie speciale: senza di voi non sarebbe stato lo stesso».

Infine, un pensiero diretto a tutto l’ambiente rosanero: «Grazie Palermo, per ogni momento». Un messaggio che, come riportato da Instagram, chiude la parentesi siciliana dell’esterno, pronto ora a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Catanzaro.

Come sottolineato ancora da Instagram, Di Francesco ha accompagnato il testo con i cuori rosa e nero, simbolo dell’amore per i colori del Palermo.