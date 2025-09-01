Modena, visite mediche per Cerri: l’attaccante lascia il Como

Il Modena è pronto ad accogliere un rinforzo di peso per il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alberto Cerri sta sostenendo in queste ore le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore gialloblù.

Secondo quanto riferito da Di Marzio sul suo portale, l’attaccante classe ’96 arriva dal Como e si prepara così a intraprendere una nuova avventura in Serie B. L’operazione rappresenta un colpo importante per il Modena, che aggiunge centimetri ed esperienza al proprio attacco.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sottolinea che l’accordo tra le parti è ormai definito e che l’annuncio ufficiale è atteso a breve, una volta completata la fase delle visite.

Come evidenzia ancora Di Marzio, il trasferimento di Cerri segna la fine della sua esperienza con il Como e apre una nuova pagina della sua carriera, questa volta con la maglia canarina.