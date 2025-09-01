Palermo, emergenza portieri: idea Marson dall’Avellino, Di Bartolo verso il Sondrio

Il Palermo si muove sul mercato per rinforzare la porta dopo i gravi infortuni che hanno colpito Alfred Gomis e Francesco Bardi. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, i rosanero stanno lavorando al prestito di Leonardo Marson, classe ’98 di proprietà dell’Avellino.

Secondo quanto raccolto da Alaimo per Tuttomercatoweb.com, l’operazione è in fase di valutazione e potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. Marson rappresenterebbe un innesto utile per dare copertura immediata al reparto, in attesa del rientro dei titolari.

Parallelamente, il club rosanero è pronto a sbloccare una cessione in uscita: Francesco Di Bartolo è infatti destinato a lasciare Palermo per trasferirsi in prestito alla Nuova Sondrio. Una mossa che, come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com a firma di Alaimo, consentirebbe al giovane portiere di accumulare esperienza e continuità.

Il Palermo, dunque, resta attivo nelle ultime ore di trattative, alla ricerca di soluzioni che possano garantire equilibrio e profondità. Come rimarca Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la priorità è colmare l’emergenza tra i pali con un innesto mirato e al tempo stesso gestire le uscite per permettere ai talenti di crescere altrove.