Ha vinto la Premier League da capitano, ora arriva in serie A: e lotta per la salvezza

Il forte attaccante pronto a sbarcare in Serie A dopo avere segnato tantissimi gol in Premier. Lotterà per la salvezza.

Il calciomercato della Serie A è stato tra i più movimentati degli ultimi anni, con i top club italiani che si sono rinforzati in vista di una stagione che si preannuncia molto competitiva. Le mosse strategiche delle squadre hanno ridisegnato gli equilibri, portando in Italia diversi volti nuovi e di qualità.

Il Napoli, in particolare, è stato molto attivo sul mercato. La società partenopea si è assicurata le prestazioni di Beukema e Gutierrez per rafforzare la difesa. In porta, l’arrivo di Milinkovic-Savic ha dato solidità, mentre in attacco sono stati ingaggiati Lang e Lucca per offrire nuove soluzioni offensive.

Anche le milanesi non sono state a guardare. L’Inter ha puntellato la rosa con acquisti mirati come Luis Henrique, Andy Diouf e Martin Sucic, oltre all’attaccante Bonny. Il Milan ha risposto con i difensori De Winter ed Estupinan, e i centrocampisti Ricci e Jashari, per dare al nuovo allenatore un organico rinnovato.

La Juventus si è concentrata su poche ma importanti operazioni. Il club bianconero ha prelevato il difensore João Mário dal Porto e ha ingaggiato a parametro zero il talentuoso attaccante David, un colpo che promette di rinforzare notevolmente il reparto offensivo della squadra.

Campioni in Serie A

Questa Serie A ha regalato un colpo di scena eccezionale, con l’arrivo in Italia di due fuoriclasse assoluti, sebbene a un punto avanzato della loro carriera. Il Napoli ha ingaggiato Kevin De Bruyne dal Manchester City, un acquisto che ha infiammato i tifosi e ha fatto sognare la possibilità di un nuovo scudetto.

Non da meno è stato il Milan, che si è assicurato le prestazioni di Luka Modric. Il Pallone d’Oro croato, dopo una gloriosa carriera al Real Madrid, ha scelto la Serie A per la sua ultima sfida, offrendo al Milan la sua esperienza e la sua classe cristallina.

Arriva anche Vardy

In un’incredibile mossa di mercato, la Cremonese si appresta a ingaggiare Jamie Vardy, l’ex attaccante del Leicester. Il 38enne bomber, protagonista della leggendaria vittoria della Premier League nel 2016, ha accettato di sposare il progetto dei grigiorossi, che puntano a una difficile salvezza in Serie A. La notizia, che era inizialmente solo una suggestione, è diventata concreta.

L’operazione, a parametro zero dopo la fine del contratto di Vardy con il Leicester, è stata resa possibile grazie alla ferma volontà del giocatore, che ha scelto la sfida sportiva al di là delle questioni economiche. L’arrivo di un giocatore del suo calibro, abituato ai palcoscenici internazionali, rappresenta un colpo storico per la Cremonese e una vera e propria iniezione di fiducia per il club.