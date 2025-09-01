Pohjanpalo: «Un buon inizio, quattro punti importanti. Joronen? Un grande amico e un portiere di qualità»

Ai microfoni ufficiali del Palermo Calcio, Joel Pohjanpalo ha commentato lo 0-0 con il Frosinone, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sull’entusiasmo dei tifosi e sul debutto del connazionale Jesse Joronen.

«È stata una partita difficile, specialmente nel primo tempo. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, ma siamo migliorati molto nella ripresa. Abbiamo avuto le possibilità di vincere, ma ci è mancata un po’ di concentrazione e anche di fortuna. Potevamo portare a casa i tre punti, ma quattro punti complessivi rappresentano un buon inizio e ora andiamo avanti» ha dichiarato l’attaccante finlandese.

Pohjanpalo ha voluto ringraziare anche il pubblico rosanero: «Giocare davanti a più di 32.000 tifosi è una grande forza per noi. È incredibile scendere in campo in uno stadio pieno, spero sia così per tutta la stagione. Con questo entusiasmo possiamo raggiungere i nostri obiettivi».

Guardando già agli impegni internazionali con la Finlandia, l’attaccante ha aggiunto: «Ogni punto è importante, sia in campionato che con la nazionale. Ora penso alle prossime partite, voglio dare il massimo anche lì».

Infine, un pensiero per il portiere Jesse Joronen, al debutto con i rosanero: «È un buon amico e un ottimo calciatore, tutti hanno visto le sue qualità oggi. Non era facile per lui, ha avuto solo una settimana di allenamento e ha dovuto giocare subito in una partita così difficile. Ha fatto molto bene ed è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Sono molto felice di averlo qui, credo sarà un grande aiuto per tutta la squadra».