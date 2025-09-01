Palermo, tre rosanero convocati in Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Sono tre i giocatori del Palermo che prenderanno parte ai prossimi impegni internazionali con le rispettive nazionali. Come comunicato ufficialmente dal club rosanero, si tratta di Salim Diakité, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo.

Ecco il dettaglio delle convocazioni diffuso dal Palermo:

Salim Diakité (Mali)

4 settembre 2025: Mali–Comore a Berkane (Qualificazioni Coppa del Mondo 2026)

8 settembre 2025: Ghana–Mali ad Accra (Qualificazioni Coppa del Mondo 2026)

Jesse Joronen (Finlandia)

4 settembre 2025: Norvegia–Finlandia a Oslo (amichevole)

7 settembre 2025: Polonia–Finlandia a Chorzów (Qualificazioni Coppa del Mondo 2026)

Joel Pohjanpalo (Finlandia)

4 settembre 2025: Norvegia–Finlandia a Oslo (amichevole)

7 settembre 2025: Polonia–Finlandia a Chorzów (Qualificazioni Coppa del Mondo 2026)

Un riconoscimento importante per tre protagonisti della rosa, chiamati a rappresentare i propri Paesi in appuntamenti fondamentali in vista della corsa al Mondiale 2026.

