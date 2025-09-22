Udinese-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Bani, Bereszyński e Diakité
Il Palermo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, in programma domani sera alle 18:30 al Bluenergy Stadium.
Convocati Palermo
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
Assenti Mattia Bani, Bartosz Bereszyński e Salim Diakité, che svolgeranno un allenamento differenziato presso il Palermo CFA.