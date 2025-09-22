Udinese-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Bani, Bereszyński e Diakité

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Il Palermo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, in programma domani sera alle 18:30 al Bluenergy Stadium.

Convocati Palermo

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

Assenti Mattia Bani, Bartosz Bereszyński e Salim Diakité, che svolgeranno un allenamento differenziato presso il Palermo CFA.

