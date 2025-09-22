Udinese, niente conferenza alla vigilia del match di Coppa Italia col Palermo

Settembre 22, 2025

Archiviata la pesante sconfitta per 0-3 contro il Milan al Bluenergy Stadium, l’Udinese deve già voltare pagina e pensare alla Coppa Italia. Domani, martedì 23 settembre alle ore 18.30, i friulani ospiteranno il Palermo, una delle squadre più competitive del campionato di Serie B, per i sedicesimi di finale.

Nonostante l’attesa della sfida, non è prevista alcuna conferenza stampa pre-partita del tecnico Kosta Runjaic. La scelta è legata ai tanti impegni ravvicinati in calendario. L’allenatore tedesco parlerà ai media soltanto nell’immediato post gara contro i rosanero, tornando poi in conferenza stampa alla vigilia della successiva sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 28 settembre alle ore 12.30.

