Udinese-Palermo, dove vedere la partita in tv e come ascoltare la radiocronaca
Domani, martedì 23 settembre, con calcio d’inizio alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium, il Palermo sfiderà l’Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia. Una gara importante per i rosanero di Inzaghi, attesi da un test di prestigio contro una squadra di Serie A.
La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, grazie ai diritti acquisiti da Mediaset per l’intera competizione. Un’occasione, dunque, per i tifosi rosanero di seguire gratuitamente la sfida da casa.
Per chi preferisse l’ascolto, la radiocronaca integrale di Udinese-Palermo sarà disponibile su Radio Tv Serie A, l’emittente ufficiale della Lega Serie A, realizzata in collaborazione con RDS, che detiene i diritti per le telecronache radiofoniche della Coppa Italia.
Le principali agenzie di scommesse intanto indicano i friulani come favoriti, ma non mancano le quote interessanti per l’undici rosanero, reduce da un ottimo avvio di stagione in campionato.