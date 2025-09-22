Udinese-Palermo, dove vedere la partita in tv e come ascoltare la radiocronaca

Settembre 22, 2025

Domani, martedì 23 settembre, con calcio d’inizio alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium, il Palermo sfiderà l’Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia. Una gara importante per i rosanero di Inzaghi, attesi da un test di prestigio contro una squadra di Serie A.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, grazie ai diritti acquisiti da Mediaset per l’intera competizione. Un’occasione, dunque, per i tifosi rosanero di seguire gratuitamente la sfida da casa.

Per chi preferisse l’ascolto, la radiocronaca integrale di Udinese-Palermo sarà disponibile su Radio Tv Serie A, l’emittente ufficiale della Lega Serie A, realizzata in collaborazione con RDS, che detiene i diritti per le telecronache radiofoniche della Coppa Italia.

Le principali agenzie di scommesse intanto indicano i friulani come favoriti, ma non mancano le quote interessanti per l’undici rosanero, reduce da un ottimo avvio di stagione in campionato.

