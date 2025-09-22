Pescara-Empoli, Vivarini: «Abbiamo fatto una buona partita, ho chiesto alla squadra di avere la mentalità della nostra tifoseria»

In seguito al match vinto dal Pescara per 4-0 sull’Empoli, ha parlato nel post partita l’allenatore dei Delfini Vincenzo Vivarini, che si è detto soddisfatto della partita, facendo i complimenti alla sua squadra.

«Abbiamo fatto una buona partita. Faccio i complimenti ai ragazzi, lavorano con applicazione e grande voglia di mettersi in evidenza. Abbiamo giocato con grande attenzione tattica, lavoro ben preparato e fatto bene dai ragazzi. C’era poco da dire a fine primo tempo, ho detto di alzare i ritmi e crederci ancora tanto e loro mi hanno preso alla lettera. Era una vittoria che ci voleva» ha dichiarato il mister dei biancoazzurri, che ha poi continuato: «L’aspetto mentale è la cosa più importante. Dal Cesena a oggi abbiamo fatto diversi step e dobbiamo capire che questo può essere un campionato alla nostra portata. Ho chiesto alla squadra di avere la mentalità della nostra tifoseria. La curva del Pescara è un esempio di carattere e di spirito combattivo: dobbiamo portare la stessa energia sul campo».

Vivarini si concentra poi sulle individualità:«È difficile parlare delle individualità. Valzania ha dato tutto e mi ha chiesto il cambio così come Olzer. Ma tutti hanno fatto una grande partita, chiunque è stato sul campo è da menzionare. Apriamo tanti spazi a Tsadjout che nell’uno contro uno riesce a reggere l’urto degli avvesari, è forte e mi dispiace che non ha segnato ma arriverà sicuramente lavorando così».