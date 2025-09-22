Palermo Calcio a5, altalena infinita di emozioni: i rosanero piegano 6-5 la Merlo C5

Una partita al cardiopalma col risultato in bilico sino agli ultimi concitati minuti del match: questo, in sintesi, quanto si è registrato sul parquet del “Pala Don Bosco”, teatro dell’avvincente sfida tra Palermo Calcio a5 e Merlo C5 terminata con un pirotecnico 6-5 in favore della compagine rosanero.

A firmare la vittoria per la squadra guidata da coach Rizzo la tripletta di Giannola, la doppietta di Torcivia e la rete di capitan Marretta.

Primo tempo:

Parte subito forte la Merlo Calcio a5 che sfiora il vantaggio per ben due volte con Pellegrino, in entrambe le occasioni si oppone magistralmente l’estremo difensore rosanero Mistretta.

Ad aprire le danze del match saranno i padroni di casa, momentaneo 1-0 firmato da Torcivia che, dal limite dell’area, fredda sul primo palo il portiere ospite.

Il Palermo Calcio a5 inizia ad attaccare all’arma bianca e, dopo appena 1′, trova il raddoppio: contropiede fulmineo della squadra di coach Rizzo, azione conclusa in grande stile da Giannola che, con un pregevole pallonetto, supera l’estremo difensore della Merlo C5.

Gli ospiti provano a risalire la china con Molinaro che sigla il 2-1.

Una gara avvincente, ricca di colpi di scena.

Il Palermo C5 si porta sul 3-1, rete firmata da capitan Marretta: il “ministro della difesa”, partendo dalle retrovie, riesce a inserirsi tra le maglie della difesa della Merlo e finalizza un’ottima azione corale dei rosanero.

Finisce la prima frazione di gioco, si va all’intervallo con i padroni di casa sopra di due gol.

Secondo tempo:

La ripresa inizia col Palermo Calcio a5 proiettato in avanti.

Forcing iniziale della squadra rosanero che viene premiato da due reti in rapida successione: sia il 4-1 che il momentaneo 5-1 siglati da un super Giannola che firma così la sua personale tripletta.

Partita finita? Assolutamente no.

La Merlo Calcio a5 non ne vuole sapere di gettare la spugna e riapre clamorosamente la gara con la doppietta di Vitale che timbra il cartellino sia nel 5-2 che nel 5-3 della compagine ospite.

A risollevare il morale in casa Palermo C5 ci pensa Torcivia (doppietta per lui) che firma il momentaneo 6-3 per i rosanero con un delizioso mancino a incrociare.

Brivido nel finale per la squadra di coach Rizzo a causa delle due reti (6-4 e definitivo 6-5) messe a segno da Molinaro (tripletta per lui).

Non c’è più tempo: arriva il triplice fischio, esplode di gioia il pubblico del “Pala Don Bosco”.

Il Palermo Calcio a5 fa 2/2 in campionato e resta a punteggio pieno in classifica.