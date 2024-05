Tuttosport: “Verso Palermo. Una Samp così non si era mai vista”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla preparazione della Sampdoria in vista della gara playoff contro il Palermo.

Per la Sampdoria, i playoff rappresentano un’occasione di riscatto dopo una stagione irregolare, e la sfida contro il Palermo si profila come un appuntamento critico. La squadra, sotto la guida di Andrea Pirlo, ha mostrato segni di crescita evidenti nelle ultime giornate di campionato, posizionandosi virtualmente in testa per rendimento con il Como, che ha già celebrato la sua promozione in Serie A.

Il match contro il Palermo al Barbera non sarà semplice. Il Palermo è un avversario di peso, soprattutto quando gioca in casa, una delle piazze più calorose e difficili dell’intero campionato cadetto. Tuttavia, la Sampdoria arriva a questo incontro galvanizzata non solo dalla recente serie positiva di risultati, ma anche dalla presenza di giocatori chiave come Fabio Borini, il cui ritorno al gol dopo l’infortunio sembra aver dato una spinta decisiva al team.

In questo contesto, anche il centrocampista Ricci si sta distinguendo come un elemento fondamentale per la squadra. La sua esperienza e il legame pregresso con Pirlo, avendo già giocato insieme in Turchia, potrebbero risultare determinanti nei momenti chiave dei playoff.

Tuttavia, la squadra deve fare i conti non solo con le sfide sportive ma anche con le complicazioni extra-campo. La vicenda legale che vede coinvolti i nuovi proprietari Manfredi e Radrizzani è fonte di preoccupazione. L’inchiesta della Procura di Roma, che investiga su possibili reati di infedeltà patrimoniale e truffa legati al passaggio di proprietà dalla gestione Ferrero, rappresenta una nube che grava sulla società.

L’accordo tombale previsto per il 28 maggio tra la vecchia e la nuova proprietà mira a chiudere definitivamente tutte le pendenze legali e a permettere alla società di concentrarsi pienamente sugli obiettivi sportivi. Questo passo sarà cruciale per stabilizzare il club e dare serenità all’ambiente, permettendo ai giocatori e allo staff tecnico di focalizzarsi esclusivamente sul campo.

Con i playoff ormai alle porte, la Sampdoria dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione, mettendo da parte le distrazioni e sfruttando al meglio il momento positivo per tentare di compiere il salto di qualità verso la Serie A.