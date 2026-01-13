Tuttosport: “Sudtirol-Cragno. Buso al Mantova, tutte le trattative del giorno in serie B”

Chi si rivede. Il nome di Alessio Cragno torna a circolare con forza nel mercato di Serie B. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il portiere 31enne, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, è finito nel mirino del Sudtirol. Prima di affondare il colpo, però, il club valuta attentamente le condizioni fisiche dell’estremo difensore, reduce da un grave infortunio al tendine d’Achille che aveva segnato la sua parentesi in blucerchiato.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Scaduto per Tuttosport, le probabilità di rivedere Cragno in campo con la maglia del Sudtirol sono comunque concrete. L’ex portiere di Brescia, Cagliari, Monza e Sassuolo vanta anche due presenze in Nazionale e rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per il club altoatesino.

Nel frattempo il Sudtirol ha già chiuso un’operazione a centrocampo. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, è stato definito l’arrivo dello sloveno Domen Crnigoj, 30 anni, proveniente dalla Triestina. In stagione ha collezionato 16 presenze e 4 assist in Serie C, ma porta con sé un bagaglio importante di esperienze in Serie B con Venezia, Salernitana e Reggiana.

Il mercato continua a intrecciarsi anche su altri tavoli. Bari e Reggiana si contendono il difensore italo-brasiliano Mateus Lusuardi, 22 anni, di proprietà del Pisa, dove ha trovato poco spazio. Sempre in uscita dal club toscano c’è Giovanni Bonfanti, classe 2002 in prestito dall’Atalanta: su di lui restano vigili Parma e Cremonese, ma lo Spezia prova a inserirsi per garantirgli maggiore continuità. Come evidenzia ancora Gianluca Scaduto per Tuttosport, il Pisa resta uno dei nodi centrali di questo segmento di mercato.

Capitolo Entella: visite mediche per Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2002 proveniente dalla Juventus Next Gen e nel giro dell’Under 21. Il club di Chiavari ha poi vinto il duello con la Salernitana per Luigi Cuppone, 28 anni, reduce da 6 gol e 1 assist con l’Audace Cerignola. L’Entella sfida anche la Reggiana per il mediano Salvatore Pezzella della Casertana.

Infine il Mantova, che guarda con attenzione all’Atalanta U23: piace il difensore sloveno Relja Obric, 19 anni, prospetto seguito anche dal Brighton. Intanto è stato chiuso l’arrivo in prestito di Nicolò Buso, 25 anni, esterno offensivo dal Catanzaro. In Romagna, invece, il Cesena pensa a Gabriele Moncini, ma il Bari al momento frena su una possibile cessione. Un mercato in continuo movimento, con la Serie B sempre più protagonista.