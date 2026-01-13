Gazzetta di Reggio: “C’è Corona per la Regia”

Il mercato della Reggiana entra nel vivo e tra le piste seguite dal club granata torna d’attualità anche il nome di Corona. Come riporta Waimer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, dopo l’arrivo del centrocampista Luca Belardinelli, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla è intenzionato a inserire nell’organico almeno un rinforzo per reparto, con particolare attenzione all’attacco.

Parallelamente, la Reggiana sta monitorando anche il difensore centrale brasiliano Mateus Lusuardi, classe 2003, di proprietà del Pisa e sotto contratto fino al 2029. Secondo quanto scrive Waimer Magnani sulle colonne della Gazzetta di Reggio, la formula ipotizzata potrebbe essere quella del prestito per sei mesi, anche se sulle tracce del giocatore c’è pure il Bari.

Lusuardi è reduce da un grave infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e mezzo. Il rientro è previsto per fine dicembre 2025 o al massimo per i primi di gennaio, motivo per cui sarà necessario valutarne le condizioni prima di un eventuale impiego. Come sottolinea ancora Waimer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il difensore ha già maturato esperienze importanti in Italia con il Frosinone, totalizzando presenze sia in Serie A sia in Serie B, dove nel campionato 2024/25 ha collezionato 12 presenze e 2 reti.

Il mercato granata resta comunque vincolato alle uscite. Tra i possibili partenti figurano Marras e Tavsan, ancora in maglia granata ma destinati a essere ceduti, anche per generare risorse da reinvestire. In questo contesto rientra anche la pista che porta a Giacomo Corona, attaccante del Palermo che la Reggiana vorrebbe provare a inserire in rosa. Un’operazione che, come evidenzia Waimer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, si inserisce in un quadro più ampio di valutazioni tecniche e finanziarie che il club sta portando avanti in queste settimane.