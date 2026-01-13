Giornale di Sicilia: “Palermo, la rimonta non è impossibile: i numeri tengono aperta la corsa”

La rimonta non è impossibile. Il Palermo chiude il girone d’andata al quarto posto con 34 punti, a quattro lunghezze dalla zona promozione diretta, e guarda al ritorno con la consapevolezza che la stagione è ancora tutta da scrivere. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la storia recente della Serie B dimostra che non sempre chi gira nelle prime due posizioni riesce poi a centrare la Serie A.

Gli esempi non mancano. Il caso più clamoroso è quello del Cagliari 2022/23 di Ranieri, protagonista di una rimonta entusiasmante culminata con la promozione attraverso i playoff, dopo aver chiuso l’andata addirittura all’undicesimo posto. Anche la stagione precedente aveva raccontato qualcosa di simile, con il Monza capace di salire in Serie A partendo dalla sesta posizione al giro di boa. Come ricorda Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, percorsi del genere non possono essere sottovalutati.

Esiste poi il rovescio della medaglia: la promozione diretta di squadre che a metà campionato non occupavano le primissime posizioni. È il caso della Cremonese, capace di chiudere seconda nonostante un’andata conclusa al quinto posto, oppure dei gironi di ritorno travolgenti che hanno portato Sassuolo e Pisa a dominare la stagione dall’inizio alla fine. Secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, questi precedenti aiutano a inquadrare il momento del Palermo senza inutili allarmismi.

Guardando all’attualità, i rosanero escono dalla trasferta di Mantova con l’amarezza di due punti lasciati per strada, che avrebbero certamente agevolato la corsa verso le posizioni di vertice. Al momento Frosinone e Venezia guidano un gruppo di sei squadre racchiuse in dieci punti, con il Palermo quarto, a -4 dal secondo posto e a -3 dal terzo occupato dal Monza, piazzamento che garantirebbe il vantaggio del fattore campo nei playoff. Un dettaglio non secondario per una squadra che, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha fatto registrare una media di 29 mila spettatori al Barbera.

Il messaggio per il girone di ritorno è chiaro: servirà accelerare e raccogliere più punti di quanti ne siano stati conquistati finora. La classifica lascia aperti diversi scenari e il Palermo, pur con i rimpianti di Mantova, resta pienamente dentro la corsa.