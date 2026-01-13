Giornale di Sicilia: “Palermo, altro finale da incubo in trasferta: è il secondo di fila”

Un déjà-vu che fa male, forse più di quello precedente. Il gol del Mantova al 95’ si aggiunge a quello incassato ad Avellino nei minuti finali, certificando un problema che il Palermo non può più ignorare. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno visto trasformarsi due vittorie in altrettanti pareggi nel giro di poche settimane, compromettendo una classifica che avrebbe potuto raccontare ben altro scenario.

A Mantova, a differenza di quanto accaduto al Partenio, il pareggio pesa ancora di più. I padroni di casa, infatti, hanno sfruttato la superiorità numerica per trovare il 2-2, mentre il Palermo era apparso in pieno controllo della gara, senza concedere occasioni degne di nota. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’1-1 firmato da Marras è un episodio sul quale Inzaghi e la squadra dovranno riflettere a fondo, così come già iniziato a fare nel post-partita.

Da un lato emerge l’inconsistenza di un attacco che, dopo una partenza brillante, non è riuscito a chiudere la partita con il gol del raddoppio, tenendo in vita il Mantova fino all’ultimo secondo. Dall’altro pesa la leggerezza di una difesa che, come già accaduto ad Avellino, ha consentito agli avversari di trovare lo spazio per una conclusione di qualità. Alessandro Arena sottolinea sul Giornale di Sicilia come, sia su Palumbo al Partenio sia su Marras al Martelli, la marcatura sia risultata troppo approssimativa.

Per ambire alla Serie A, il Palermo dovrà avvicinarsi il più possibile alla perfezione, mantenendo concentrazione e solidità fino al fischio finale. Un vantaggio più ampio avrebbe garantito maggiore serenità, ma la fragilità mostrata nei minuti conclusivi resta un campanello d’allarme evidente. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, trovare un rimedio a queste disattenzioni diventa fondamentale per evitare che altre gare già nelle mani dei rosanero vengano buttate via.

Gli esempi recenti non mancano. A Chiavari e nelle gare interne contro Sampdoria e Padova, il Palermo aveva giocato con il fuoco, salvandosi grazie a errori altrui o a un super Joronen. Ad Avellino e Mantova, invece, la squadra di Inzaghi si è scottata: se al Partenio il portiere aveva evitato la sconfitta, al Martelli è rimasto inoperoso per 94 minuti prima di essere sorpreso dal sinistro di Marras. Una fotografia chiara di una squadra che deve crescere nella gestione dei momenti decisivi.