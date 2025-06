Tuttosport: “Segre-Monza? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B si muove a grandi passi verso la nuova stagione e le squadre iniziano a definire organici e strategie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bari è tra i club più attivi sul mercato: il club pugliese ha infatti ufficializzato l’arrivo del portiere Michele Cerofolini, 26 anni, ex Frosinone, oltre ad aver chiuso per il regista belga Matthias Verreth, svincolato dal Brescia. In dirittura d’arrivo anche il giovane difensore Gabriele Calvani (21), di proprietà del Genoa, atteso in prestito.

Sempre da Tuttosport, emerge che i biancorossi stanno seguendo con attenzione anche Marco Varnier della Juve Stabia, mentre sono ormai definite le operazioni per il terzino Alessandro Milani (Lazio Primavera), il mediano Emmanuel Gyabuaa (Atalanta U23), il difensore croato Lorenco Simic (Maccabi Haifa, ex Bari) e il trequartista Claudio Cassano (ex Cittadella, dal Chicago Fire).

Capitolo allenatori: è ufficiale il passaggio di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. Dopo la separazione da Eusebio Di Francesco, il club lagunare ha scelto l’ex tecnico di Monza e Crotone, con cui ha firmato un contratto annuale. Anche questa notizia è confermata da Tuttosport, che ha dedicato ampio spazio alle prime mosse dei club cadetti.

L’Empoli ha intanto annunciato il trequartista Edoardo Saporiti (23), protagonista in Serie C con la Lucchese (9 gol e 10 assist), e punta a soffiare all’Avellino il difensore Marco Bellich (Juve Stabia). Proprio l’Avellino è vicino a Davide Bettella (difensore, 25 anni, Frosinone), al portiere Giovanni Daffara (Juve Next Gen) e all’attaccante Valerio Crespi (Lazio, ex Feralpisalò).

Infine, Tuttosport riporta anche le novità societarie del Monza: sebbene il CdA di Fininvest abbia approvato i bilanci 2024, la cessione del club al fondo statunitense Beckett Layne Ventures non è stata ancora formalizzata. Intanto, sul mercato, i brianzoli seguono da vicino Jacopo Segre del Palermo e Walid Cheddira (Napoli), di ritorno dall’Espanyol.