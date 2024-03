Tuttosport: “Il Palermo resuscita a Lecco”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che resuscita a Lecco e torna alla vittoria.

Il Palermo resuscita a Lecco e dopo due stop di fila si riavvicina al 4° posto (-3 dal Como). Ne fa le spese l’ultima della classe: una sconfitta che sa quasi di resa: -8 dai playout, -13 dalla salvezza diretta, anche se il risultato è bugiardo, considerata la scarsa mole di gioco prodotta dagli ospiti e i tentativi a vuoto dei padroni di casa.

È rabbioso l’avvio di gara del Lecco: al 2’, Pigliacelli interviene sul siluro di Parigini (respinto in corner); al 5’, Inglese si gira e calcia col destro, il pallone sibila accanto al palo. Il Palermolascia fare, pure un po’ sornione. Esaurita la spinta lecchese, i rosanero escono dal guscio. Melgrati ci mette una pezza su Segre (9’) e pure su Brunori (35’), ma nulla può sugli sviluppi del corner seguente, quando la parabola dalla bandierina pesca sul secondo palo Nedelcearu, lesto a insaccare di testa. Sotto a sorpresa e immeritatamente, la squadra di Aglietti prova a riordinare le idee e quasi trova il pareggio: al 44’, Parigini calcia una punizione in area, Inglese ci mette la testa, Pigliacelli i guanti e il risultato rimane sull’1-0 per gli ospiti.

La ripresa si apre con un contatto in area tra Melgrati e Brunori; Pezzuto indica il dischetto, ma dopo un consulto al Var ritorna sui suoi passi. Seguiranno emozioni col contagocce: prima un destro di Degli Innocenti sull’esterno della rete (20’), poi una soluzione personale di Di Francesco interrotta da Melgrati (23’). Col passare dei minuti la gara si imbruttisce, il Palermo si arriccia su se stesso a protezione del vantaggio e il giro-palla del Lecco finisce per essere sterile e poco producente. Aglietti le prova tutte: dentro Salcedo e Beretta, ma cambiando l’ordine degli attaccanti il risultato non cambia. Vince il Palermo, col minimo sforzo; per i lombardi un altro piccolo, grande passo verso l’addio alla B.