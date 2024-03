Gazzetta dello Sport: “Intrigo Camarda. Il City sul gioiello del Milan”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’interesse del City Group per il gioiello del Milan Camarda.

Francesco Camarda ha compiuto 16 anni. Il giorno atteso mesi fa come traguardo per la firma di un (ipotetico) primo contratto da professionista con il Milan è diventato un compleanno come altri: recentemente si è capito che il suo destino verrà deciso non prima dei prossimi mesi, probabilmente in estate. Il Milan, che evidentemente sperava di risolvere prima questo enigma, potrebbe addirittura trarre vantaggio. Firmando dopo il primo luglio, infatti, Camarda si legherebbe anche per la stagione 2026-27 (mentre oggi un triennale arriverebbe solo al 2025-26).

Camarda ieri non era in panchina con la prima squadra: ha giocato con la Primavera di Abate contro il Verona. Il suo profilo Instagram però si è riempito di “buon compleanno”. Rafa Leao gli ha scritto “auguri piccolo bomber” e i compagni, con cui mercoledì giocherà in Youth League contro il Real Madrid, si sono aggiunti alla lista. Festa a parte, non devono essere mesi semplici per lui. Il Milan e gli agenti di Francesco in passato hanno trovato un accordo di massima che deve essere definito con la nuova struttura societaria rossonera. Nel frattempo, le squadre straniere seguono la situazione e si informano. Il Borussia lo fa da tempo, le due squadre di Manchester anche: oltre al City, attenzione allo United. Le norme post-Brexit però vietano un trasferimento diretto in Inghilterra prima dei 18 anni.