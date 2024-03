Il Lecce ha scelto il sostituto di Roberto D’Aversa.

Come si legge su “Trivenetogoal” il ds Pantaleo Corvino ha diretto le sue attenzioni su Luca Gotti, per il quale va trovato l’accordo. Il tecnico, nei giorni scorsi, era anche stato accostato alla panchina del Palermo in caso di esonero di Corini.