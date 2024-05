Incredibile in Brasile: il tecnico si dimette all’intervallo. Il medico lo sostituisce e vince la partita

Clamoroso episodio avvenuto nel calcio brasiliano, precisamente nella quarta serie carioca, equivalente alla nostra Serie D. Come riporta “O Globo”, alla fine del primo tempo della sfida fra Brasiliense e Real Brasilia, il tecnico Paulo Roberto Santos, per ribellarsi alle continue critiche poste dal presidente della sua squadra, Luiz Estevao, ha deciso di dimettersi. Seguito dallo staff, la guida tecnica è stata affidata al medico del club Jorge Oliva. Nella seconda frazione di gioco il Brasiliense ha vinto per 2-1 sugli avversari arrivando ad agguantare il primo posto in classifica. Adesso bisogna capire chi sarà il prossimo allenatore, ma clamorosamente le quotazioni di Oliva potrebbero essere in rialzo.

