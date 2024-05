City Group, Bahia. Terribile alluvione in Brasile: sospeso il campionato. La nota

Un terribile alluvione ha colpito in queste ore il Brasile. Tra i vari gravissimi danni provocati,

la Federazione ha preso quindi la decisione di sospendere il campionato fino al prossimo 27 maggio. Di seguito la nota:

“Negli ultimi giorni il Brasile si è trovato radicalmente colpito da una tragedia ambientale senza precedenti nella storia, che ha avuto un impatto diretto su milioni di persone nello Stato del Rio Grande do Sul e, di conseguenza, sul calcio giocato in Brasile.

In questo senso non si può dimenticare che sport e società vanno di pari passo e non possono essere ulteriormente separati in un momento così difficile per la popolazione brasiliana.

Pertanto, la CBF, in quanto ente di amministrazione sportiva nazionale, esprime la sua solidarietà a ciascuna vittima di questo evento catastrofico, sottolineando che sta compiendo tutti gli sforzi, a livello nazionale e internazionale, in suo potere per collaborare con la popolazione del Rio Grande do Sul. in questa drastica crisi attraverso azioni ed iniziative, ferme restando altre che verranno ancora sviluppate, se necessarie.

Così, dopo aver consultato i 20 club partecipanti al Brasileirão Betano e aver ricevuto la richiesta di 15 squadre di sospendere la competizione fino al 27 maggio, la CBF ribadisce l’impegno pubblico alla trasparenza e al dialogo assunto dall’attuale dirigenza e sospende le gare 7 e 8 del concorso.

I club che hanno richiesto la sospensione della competizione sono:

(1) Atlético ClubeGoianiense;

(2) Atletico Mineiro SAF;

(3) Club Atletico Paranaense;

(4)Criciúma Esporte Clube;

(5) Cruzeiro Esporte Clube SAF;

(6) Cuiabá EsporteClube SAF;

(7) Esporte Clube Bahia SAF;

(8) Esporte Club Juventude;

(9) EsporteClube Vitória;

(10) Società Calcio Fluminense;

(11) Fortaleza Esporte Clube;

(12) Grêmio Calcio Porto Alegrense;

(13) SAF Botafogo;

(14) Sport ClubInternacional;

(15) Vasco da Gama SAF”.”.