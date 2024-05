Albisetti: «La Sampdoria delle ultime gare non è inferiore al Palermo»

Roberto Albisetti, esperto di economia e finanza e tifoso della Sampdoria, è intervenuto durante la diretta di “Forever Samp“, su Telenord, per rilasciare un’opinione sulla gara di venerdì sera contro il Palermo, valevole per i playoff di Serie B:

«Anche dopo la partita col Sudtirol ho sperato nei playoff. La squadra mi sembra motivata e come detto giustamente da Pirlo, ora si rimescolano le carte e si riparte da zero. Partita secca a Palermo con un solo risultato. Se giocano come nelle ultime partite, con la voglia di vincere, non credo che siamo inferiori al Palermo. Il mio punto di vista non è cambiato. C’è sempre stata conflittualità con qualsiasi controparte avesse avuto Ferrero. Il punto cruciale è la contropartita economica che vuole per uscire dalla partita. Nella misura in cui si metteranno d’accordo, la bolla si sgonfia. Quello che mi fa specie è che se la stanno prendendo con Ienca e con il ruolo che ha avuto. Gli avvocati che erano a stilare gli accordi hanno sicuramente avuto la possibilità di verificare le procure dei negoziatori. Credo che è un po’ una bolla di sapone, ma tutti gli strumenti per fare pressione vengono utilizzati dal vecchio presidente».