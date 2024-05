Melli: «Il Parma è la storia del calcio italiano degli ultimi 30-35 anni»

Alessandro Melli, ex calciatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Footballnews24.it per commentare la promozione in Serie A della squadra ducale. Ecco le sue parole:

«La Serie A avrà il suo giovamento perché il Parma è stata la storia degli ultimi 30/35 anni del calcio italiano. Si parla di una storia importante con delle vittorie ed ha un grande appeal anche all’estero a livello di nome. Qua c’è un’atmosfera meravigliosa, la gente ha una felicità che sembra quasi essere tornati negli anni ’90. C’è molto entusiasmo, è una cosa bellissima. Quest’anno fin dall’inizio si è trovata un’alchimia meravigliosa tra squadra, società e tifoseria. Parma è particolare per capirla bisogna giocare in questa squadra.

Fra tutte le mie esperienze con gli emiliani, scelgo la promozione in Serie A nel ’90 dove il Parma approdò per la prima volta nella massima divisione italiana e lo facemmo in casa contro la Reggiana dove tutto sembrava essere confezionato nel modo giusto e noi siamo riusciti a fare ciò. Non ti dico che è stato il momento più importante, bensì il più emozionante. Futuro del Parma? Il primo passaggio sarà quello di mantenere lo stesso entusiasmo, in particolar modo all’inizio, cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Il tutto dovrà essere condito con degli acquisti mirati, non bisogna stravolgere ciò che abbiamo in casa, ma semplicemente rinforzare dei punti. Abbiamo una proprietà importante e questo aiuta soprattutto in ottica acquisti».