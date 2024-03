Deve tornare subito alla Pinetina: i vertici dell’Inter lo rivogliono indietro | Marotta sfrutta la clausola ‘segreta’

I nerazzurri, sempre più vicini allo scudetto, hanno un piano sul mercato. Il calciatore intanto pensa al suo attuale club.

Massima concentrazione sugli obiettivi individuali e di team che riguardano questa stagione anche se, com’è normale che sia, un pensierino all’Inter lo farebbero in tanti. Quando a cercarti è la squadra che sta dominando in Italia e ormai a un passo dallo scudetto, ogni proposito rischia di crollare.

Il sogno di ogni bambino che si realizza, la grande chance di giocare a San Siro davanti a 80 mila persone e l’opportunità di calcare i palcoscenici più prestigiosi, come la Champions League o il Mondiale per Club. Tutto questo potrà presto diventare realtà.

L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta sta lavorando sottotraccia insieme al ds Piero Ausilio per allestire una squadra ancora vincente. Il budget a disposizione non sarà enorme ma la dirigenza interista ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi muovere bene puntando sulle proprie idee.

Ecco perché il prossimo sarà un colpo da non lasciarsi scappare. Se l’Inter dovesse rinunciarvi, non mancherebbero di certo altre squadre pronte ad affondare il colpo.

Un messaggio per i nerazzurri

La stagione in Serie A sta procedendo bene, essendosi inserito in un contesto capace di esaltare le sue qualità. Il processo di maturazione tuttavia non è ancora terminato e servirà ancora una stagione prima di indossare il nerazzurro. Idee chiare sì ma nessuna fretta.

Stiamo parlando di Giovanni Fabbian e della sua parabola calcistica. Il centrocampista cresciuto nel vivaio nerazzurro è tra i protagonisti della stagione incredibile del Bologna di Thiago Motta. Le sue prestazioni, come quelle di tutta la squadra, non sono di certo passate inosservate.

Numeri da predestinato

Fabbian quest’anno non ha deluso le aspettative, fornendo un contributo concreto alla causa in quella che si sta rivelando una cavalcata ad altezza Europa. Con i suoi 4 gol e 2 assist in 18 partite di Serie A il centrocampista italiano diventa ufficialmente uno dei giocatori più appetibili sul mercato, con l’Inter naturalmente in pole position per riportarlo a casa.

Come ricorda il Corriere dello Sport infatti i nerazzurri possono riprendere Fabbian versando 12 milioni di euro ai rossoblù. La famosa recompra inserita nell’accordo con il club emiliano permetterà all’Inter di non avere rimpianti e inserire in rosa un centrocampista moderno, con il vizio del gol. Nel frattempo anche Thiago Motta sarà probabilmente volato in una big, grazie a quei numeri da predestinato.