Tuttosport: “Il Bari bussa ai playoff. Col Palermo è spareggio”

Sarà una partita ad altissima tensione quella di stasera tra Bari e Palermo, una vera e propria sfida playoff. Come evidenziato da Tuttosport, entrambe le squadre hanno molto in palio: i pugliesi cercano di rientrare nella zona spareggi, mentre i siciliani puntano ad allungare e consolidare la propria posizione.

Il Palermo arriva al San Nicola forte di due vittorie consecutive, tra cui il roboante 5-3 inflitto al Sassuolo. Alessio Dionisi chiede ai suoi lo stesso spirito mostrato domenica scorsa: “Dobbiamo avere consapevolezza senza presunzione. Siamo vicini al traguardo, mancano sei partite per giocarci tutto”, ha dichiarato al quotidiano torinese. Il tecnico rosanero dovrà però fare i conti con alcune defezioni importanti: fuori Segre per squalifica, Nikolaou e Ceccaroni per infortunio. In difesa sarà adattato Blin, mentre in attacco confermatissima la coppia Brunori-Pohjanpalo, con il finlandese autentico trascinatore con otto reti in altrettante gare.

Sul fronte Bari, Moreno Longo ha un solo assente e valuta attentamente il modulo da adottare. “Valuterò fino all’ultimo se schierare una o due punte”, ha spiegato, sottolineando l’importanza dell’umore giusto per affrontare una gara così delicata. Come riporta ancora Tuttosport, il tecnico dei biancorossi elogia la crescita del Palermo post-mercato invernale, riconoscendo l’impatto decisivo di Pohjanpalo.

Il San Nicola si prepara così ad accogliere una delle gare più importanti della stagione, con una cornice di pubblico calda e una posta altissima in palio.