Tuttosport: “Bari-Palermo, le probabili formazioni”

Alta tensione stasera al San Nicola per Bari-Palermo, match che potrebbe risultare decisivo nella corsa ai playoff. Come riporta Tuttosport, entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con obiettivi chiari e situazioni di organico differenti: il Bari di Longo, nonostante alcune difficoltà recenti, potrà contare su quasi tutta la rosa, mentre il Palermo di Dionisi deve fare i conti con diverse assenze.

Il Bari dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: Radunovic in porta, difesa a tre con Vicari, Obaretin e Pucino. Sulle fasce spazio a Favasuli e Dorval, con Benali, Maggiore e Maita in mezzo al campo. In attacco il tandem Favilli-Lasagna, con Pereiro pronto a subentrare.

Il Palermo, come riporta ancora Tuttosport, risponderà con il consueto 3-4-2-1: Audero in porta, linea difensiva composta da Magnani, Blin (adattato centrale) e Baniya. Sugli esterni agiranno Lund e Pierozzi, mentre la mediana sarà affidata a Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti Verre e Brunori alle spalle dell’implacabile Pohjanpalo, autore di otto gol nelle ultime otto partite.

Fischio d’inizio alle 20.30, con diretta su DAZN (anche in chiaro) e Prime Video. L’incontro sarà arbitrato da Bonacina di Bergamo, con Pairetto al VAR.