Tuttosport: “Catanzaro-Palermo, Caserta chiede cinismo: Dionisi a caccia dell’aggancio”

La sfida tra Catanzaro e Palermo si carica di tensione e ambizioni in vista del rush finale di campionato. Come riportato da Tuttosport, Fabio Caserta ha chiesto ai suoi massima concretezza: «A cinque gare dalla fine, con i playoff in ballo, dobbiamo essere bravi a sporcare le partite. Anche se spesso le nostre vittorie sono arrivate con il gioco e le prestazioni, ora serve soprattutto essere pratici e cinici».

Il Catanzaro cerca punti pesanti per blindare la propria posizione tra le prime otto, mentre il Palermo vede nel match di oggi un’occasione d’oro: agganciare proprio i calabresi al sesto posto e mettere al sicuro il pass per i playoff. Come sottolineato ancora da Tuttosport, Dionisi potrà contare sul rientro di Pietro Ceccaroni, che torna al centro della difesa rosanero per rafforzare il reparto arretrato.

Una partita chiave per entrambe le formazioni, con il Palermo pronto a giocarsi tutto per rincorrere il sogno della Serie A.