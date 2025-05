Tuttosport: “Caso Brescia, Samp all’attacco: «Siamo i più danneggiati. Serve una revisione della classifica»”

La tensione cresce attorno al caso Brescia, che rischia di ridisegnare la classifica della Serie B e modificare radicalmente il quadro dei playout. Tra le società più coinvolte c’è la Sampdoria, che si è espressa in maniera netta con un comunicato firmato dal presidente Matteo Manfredi.

«La Sampdoria è ad oggi il soggetto maggiormente danneggiato da condotte che, ove confermate, non potranno che comportare una revisione della classifica finale del campionato», ha dichiarato Manfredi, come riportato da Tuttosport. Il riferimento è alle presunte irregolarità del Brescia nei versamenti contributivi, che potrebbero comportare una penalizzazione di 4 punti, facendo scivolare i lombardi al terzultimo posto e aprendo alla disputa del playout Samp-Salernitana.

Manfredi: «Le sanzioni non sono favoritismi»

Nel suo comunicato, il numero uno blucerchiato ha voluto chiarire un concetto fondamentale: «L’applicazione di sanzioni conseguenti ad irregolarità commesse non costituisce favoritismo, ma è la logica conseguenza di condotte illecite». Un messaggio diretto alla Lega B e a tutto il sistema, in un momento in cui la giustizia sportiva è al centro di forti polemiche.

Salernitana in campo legale: ricorso al Coni

Nel frattempo, a protestare contro lo stop imposto dalla Lega B è anche la Salernitana, che ha deciso di ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI. Lunedì scorso, davanti a 30mila spettatori attesi, si sarebbe dovuta giocare Salernitana-Frosinone, andata del playout. Ma il match è stato rinviato a data da destinarsi, proprio per le ripercussioni del caso Brescia.

La Salernitana contesta la mancata consultazione ufficiale con i club e l’Assemblea di Lega prima della decisione, e chiede che la doppia sfida venga comunque disputata. Una posizione che riapre il fronte, in attesa delle decisioni della Procura FIGC e del Tribunale federale, che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Il quadro resta incerto

Come sottolineato da Tuttosport, la situazione è in continua evoluzione. Se la penalizzazione al Brescia verrà confermata, sarà inevitabile riscrivere la classifica e ridefinire le partecipanti al playout. La Sampdoria, a quel punto, tornerebbe in gioco per la salvezza. Ma i tempi sono stretti e ogni giorno che passa aumenta l’incertezza su calendari, convocazioni e preparazioni.

Il verdetto della giustizia sportiva è atteso a breve. E potrebbe cambiare, ancora una volta, il finale di questa travagliata stagione di Serie B.